Lennestadt: Briefträger angefahren – Autofahrer flüchtet

Die Polizei sucht den Fahrer eines silbernen VW Touran, der am Montag einen Postboten in Lennestadt-Grevenbrück anfuhr.

Grevenbrück. Ein Postbote ist am Montag an der B55 in Lennestadt-Grevenbrück angefahren und leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

Ein Postbote ist am Montag an der Kölner Straße (B 55) in Grevenbrück von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Der 31-Jähriger stand an seinem auf dem Seitenstreifen abgestellten Wagen, als er gegen 9.15 Uhr offenbar vom Außenspiegel eines silberfarbenen VW Touran, der in Richtung Bonzel unterwegs war, getroffen wurde, wie die Polizei Olpe berichtete. Auch der Außenspiegel des Zustellfahrzeugs wurde beschädigt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Lennestadt unter Tel. 02723/9269-5200 entgegen.