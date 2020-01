Lennestadt Bürgermeister Hundt ruft Thomas Morus-Jahr aus

Seit 25 Jahren ist Thomas Morus nun schon Lennnestadts Stadtpatron und der englische Gelehrte hätte an der Bürgerbegegnung am Mittwochabend sicher seine Freude gehabt. Denn selten war der schon traditionelle Gedankenaustausch zum Jahresbeginn im Rathaus so facettenreich, unterschiedlich und interessant, eben anders als so manche langatmige Thomas-Morus-Sitzung in der Vergangenheit.

Die Organisatoren um Bürgermeister Stefan Hundt hatten in dessen letztem Amtsjahr ein komplexes Paket für die rund dreistündige Veranstaltung geschnürt, das traditionell mit der Niederlegung eines Blumenbouquets an der Gedenktafel des Rathauses sowie einer Ökumenischen Andacht, gestaltet von Pfarrer Christoph Gundermann und Pfarrer Dr. Jörg Ettemeyer, begann.

Bürgermeister Stefan Hundt rief das Jahr angesichts des Stadtpatron-Jubiläums zum Thomas Morus-Jahr aus und hielt den Bürgern und geladenen Gästen in seiner Begrüßung im Ratssaal die Entwicklung der Stadt in den letzten drei Jahren vor. Nicht alles sei positiv, aber „in Lennestadt lebt man gesund und gern und hier kann man alt werden“, so der Bürgermeister, der sich anschließend einem „roten Tuch“ widmete, das an der Wand hing.

Das neue Thomas-Morus-Porträt hängt jetzt im Ratssaal. Von links: Bernd Schablowski, Künstler Armin Scheid, BM Stefna Hundt und Heinz-Jörg Reichmann. Foto: Volker Eberts / WP

Überdimensionales Porträt

Das Geheimnis des verhüllenden Vorhangs lüftete Heinz-Jörg Reichmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse ALK. Die Stiftung des Geldinstituts hatte beschlossen, der Stadt zum 50. Geburtstag ein bleibendes Geschenk im Wert von 10.000 Euro zu machen und den Kölner Künstler Armin Scheid beauftragt, den Stadtpatron auf vier Leinwandelementen neu und farbig zu interpretieren. „Möge das Bild an den Geist Thomas Morus erinnern und dem Stadtrat Inspiration geben“, sagte Reichmann, bevor er das Werk enthüllte.

Allianzen für den Klimawandel

Die Festrednerin des Abends, Prof. Dr. Maja Göpel, nahm den Gedanken auf und näherte sich über die auch für sie überraschenden Erfahrungen des letzten Jahres voller „Flows“ und „Highs“ ihrer Vorstellung von einer nachhaltigen Wirtschaftsordnung. So habe die Fridays for Future-Bewegung bewirkt, dass sich Wissenschaftler und Wirtschaftsweisen mit einer CO2-Steuer beschäftigen und völlig unterschiedliche Gruppierungen Gemeinsamkeiten finden und Allianzen entstehen lassen. „Die Frage ist, wie können wir Wirtschaft und Ökologie verbinden und zu einer nachhaltigen Gesellschaft kommen.“ Viele Firmen wollten in fünf oder zehn Jahren klimaneutral sein, aber niemand weiß, wo die Energie herkommen soll. „Wir haben die ineffizienteste Landwirtschaft in der Geschichte.“ Noch nie sei in der Landwirtschaft soviel Energie verbraucht worden. Sie forderte, sich aus dem riesigen Flächenverbrauch und dem ökonomischen Modell von weltweitem Futterimport und Fleischexport zu verabschieden.

Kreis Olpe Heimatpreis vergeben Erstmals wurde in der Stadt ein Heimatpreis vergeben. Preisträger sind der Verein Verein „Historische Feuerwehr“ Grevenbrück für seine Aktivitäten um das Feuerwehrwesen und die Sanierung des Feuerwehrturms (3000 Euro) und der Heimatforscher und Brauchtumsförderer Josef Balkenhol aus Burbecke (2000 Euro). Weiterer Bericht folgt.

Mensch-Natur-Beziehung

Die Digitalisierung könne helfen, die regionale Kreislaufwirtschaft und Wertschöpfungskette transparent zu machen, aber wir brauchten keine Digitalisierungsmodelle wie in China oder in den USA, die zu einem Überwachungskapitalismus führten. Der Mensch müsse wieder lernen, seine Beziehung zur Natur zu sehen und das zu bewahren und weiterzugeben, was die Natur schenke. Die Reaktion auf ihre unkonventionelle Rede war unterschiedlich, so wie die Inhalte der Bürgerbegegnung 2020 in Lennestadt.