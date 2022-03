Lennestadt: Café Heimes im Bahnhof Altenhundem öffnet wieder

Die Corona-Beschränkungen werden gelockert, die Gastronomie startet wieder durch - auch das Café Heimes im Bahnhof Altenhundem.

Altenhundem. Gute Nachricht für Cafégänger, Bahnreisende, Eisfans etc. in Lennestadt und Umgebung. Das DB-Bistro-Café Heimes im Bahnhof in Altenhundem öffnet am Dienstag, 8. März, wieder. „Wir haben Sehnsucht nach unseren Gästen und wollen mit ihnen zusammen in den Frühling starten“, so Inhaberin Petra Heimes.

Die Familie Heimes hatte sich Ende Januar entschlossen, das Café wegen der Coronasituation vorübergehend zu schließen. Nachdem alle Beschränkungen bis zum 20. März weitgehend fallen sollen, sei die Zeit nun reif, wieder Gas zu geben, so Petra Heimes. Das Café mit Bistro und Eisdiele am Bahnhof ist ab 8. März dann wieder täglich außer montags (Ruhetag) von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

