Lennestadt: Carportbrand - 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Mehr als 60 Einsatzkräfte kämpften mit Schaummittel in Lennestadt-Brenschede gegen die Flammen.

Brenschede. Ein Carport im kleinen Ort Brenschede in Lennestadt steht in Flammen. Die Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun

Ein im Vollbrand stehender Carport hat am Dienstagabend für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Lennestädter Ortsteil Brenschede gesorgt. Gegen 19 Uhr wurden die Feuerwehr-Einheiten aus Elspe, Oberelspe, Oedingen und Bracht (Stadt Schmallenberg) mit dem Einsatzstichwort „Feuer 2 Carportbrand“ alarmiert. „Das Carport stand bei unserem Eintreffen im Vollbrand. Wir haben schnell mit der Brandbekämpfung begonnen und zusätzlich eine Riegelstellung aufgebaut. Damit konnten wir die beiden angrenzenden Wohnhäuser vor den Flammen schützen“, erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Quinke.

Der 54-jährige Grundstücksbesitzer hatte das Feuer entdeckt und mit einem Gartenschlauch erste eigene Löschversuche unternommen. Mit denen konnte er aber aufgrund des sich schnell ausbreitenden Feuers nicht viel ausrichten. Dann rückte die Feuerwehr mit mehr als 60 Einsatzkräften an. Nach 45 Minuten war das Feuer unter Kontrolle, wie der Einsatzleiter berichtete. Mit einem Netzmittel kam an Ende Schaum zum Einsatz, mit dem alle Glutnester gelöscht werden konnten. Mit der Wärmebildkamera wurde immer wieder die Temperatur kontrolliert. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Zur Brandursache konnten vor Ort weder Polizei noch Feuerwehr etwas sagen. Am Mittwoch soll ein Brandsachverständiger die Ermittlungen aufnehmen, hieß es auf Nachfrage.

