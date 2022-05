Lennestadt: Comedy einfach gestrickt, aber unterhaltsam

Comedian Vince Ebert spielte am Freitagabend sein Programm „ Make Science Great Again!“ im PZ in Meggen.

Meggen. Der Vorhang beim Veranstaltungsjahr 2021/2022 der Kulturgemeinde Hundem Lenne ist gefallen. Vince Ebert trat am Freitagabend auf.

Der Comedian Vince Ebert beschloss mit seinem seit circa zwei Jahre laufenden Programm „ Make Science Great Again!“ am Freitagabend im PZ in Meggen das nicht immer einfach, aber erfolgreiche Veranstaltungsjahr 2021/2022 der Kulturgemeinde Hundem Lenne. (Das neuen Programm ist verfügbar. )

Einfach gestrickt - pendelnd zwischen den Koordinaten: Heimatort ( Amorbach, Odenwald), „den Deutschen“, neunmonatiges USA-Erlebnis und ihm selbst - war es durchweg unterhaltsam. Amorbach kam bei ihm nicht gut weg. ( „Viertausend Einwohner aber nur drei Nachnamen.“ Als bei einer Bombenentschärfung in seinem Heimatort der Satz fiel: „Wenn das schief geht, brauchen wir nicht mehr zurück:“ keimte bei ihm als Jugendlicher angeblich Hoffnung auf.).

Hang zur Perfektion

Einer der zentralen Sätze des Abends lautete: „Der Flachspüler ist das in Porzellan gegossene Manifest der deutschen Seele. “ Zuvor erklärte er, dass bei den französischen und amerikanischen Toiletten die Ausscheidungen viel direkter verschwänden. Der Deutsche wolle aber selbst da noch alles genau wissen und von allen Seiten begutachten („ Wir Deutsche wollen jeder Sache auf den Grund gehen.“ ).

Dieser Hang zur Perfektion habe im 19. Jahrhundert zu einem wissenschaftlichen Vorsprung geführt ( Im 19. Jahrhundert war Deutsch, laut Ebert, eine der führenden Wissenschaftssprachen). Nun aber, belehrte uns der Comedian, drohe diese Vorsprung verloren zu gehen. 50 Prozent der Nobelpreise der letzten Jahrzehnte seien in die USA gewandert. Einen eigenen Parkplatz gebe es in Berkeley nur mit Nobelpreis.

Diese Entwicklung schob er unter anderem darauf, dass wir uns zu viel mit Nebensächlichkeiten beschäftigen ( „Beschallen wir unsere Dreijährigen besser mit Mozart oder mit Rammstein?“ ). An der Genderfrage versuchte er zu zeigen, dass es in Diskussionen heutzutage mehr um politische Korrektheit als um die Sache gehe ( „Keiner will auf der falschen Seite stehen.“). Diese Angst verhindere einen ehrlichen Diskurs. Der wiederum sei für die Weiterentwicklung der Gesellschaft jedoch nötig.

Neun Monate in New York

Ein wichtiger Teil seines Programms speiste sich aus seinem neunmonatigen Versuch, in New York als „Comedian“ zu leben. ( Sein Buch dazu: „Broadway statt Jakobsweg.“ ). Die Monatsmiete für seine 30-Quadratmeter-Wohnung in der Lower East Side habe 3000 Dollar betragen. Dafür bekäme man im Odenwald ein ganzes Dorf. Amerika, habe er festgestellt, sei eine stolze Nation. Man könne jeden Selbstmörder vom Sprung von der Brücke mit dem Satz abhalten: „Du kannst stolz sein, ein Amerikaner zu sein.“ Mit Hinweis auf die superlineare Skalierung bewies er, dass sich die Dynamik einer Stadt mit ihrer Größe vervielfache ( „Ein New Yorker geht doppelt so schnell wie ein Berner.“). Das USA-Erlebnis sei für ihn der Versuch gewesen, mit 50 noch mal den Blickwinkel zu wechseln.

+++ Lesen Sie auch: Freispruch im Autobumser-Prozess von Attendorn +++

Andere Themen waren Umwelt oder Handy („ Wenn mein Handy nur noch zehn Prozent Akku hat, fühle ich mich selbst schwach.“). Die Klischees, mit denen der diplomierte Physiker Ebert, arbeitet - etwa das Bild der Deutschen oder seiner Odenwaldheimat - wirken manchmal etwas altbacken oder überholungsbedürftig. Hängen bleibt auf jeden Fall sein Gedanke, dass wir statt in Nebensächlichkeiten zu ertrinken, wieder zu den wesentlichen Fragen kommen müssen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe