Lennestadt: „Corona-Spaziergänger“ immer noch unterwegs

Altenhundem Stiller Montags-Protest in Altenhundem hält seit drei Jahren an. Rund 100 Spaziergänger unterstützen Proteste der Landwirte.

Die Montags-Spaziergänger in Altenhundem sind auch drei Jahre nach dem Start ihres stillen Protests in der Lennestädter City unterwegs. Rund 100 Frauen und Männer zogen am frühen Montagabend von der Helmut-Kumpf-Straße über den Marktplatz, die Hundemstraße entlang und zurück, um so gegen die Politik und die Bevormundung der Regierenden zu demonstrieren. Vor drei Jahren waren diese „Spaziergänge“ in mehreren Orten im Kreis aus Kritik an der Coronapolitik der Bundesregierung entstanden. Am Montag übten die Spaziergänger nach eigener Aussage Solidarität mit den heimischen Landwirten, die mit ihrem Protest-Trecker-Konvoi am Montagnachmittag auch durch Altenhundem gerollt waren. Vermutlich wegen dieses aktuellen Themas nahmen diesmal besonders viele Menschen an dem Spaziergang teil. Nach Aussage der Polizeibeamten war der Rundgang nicht als Demonstration angemeldet. Die Lennestädter Polizei zeigte Präsenz, griff aber nicht ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe