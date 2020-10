Lennestadt: Das Schlachtfest kommt nach Hause

Ein Schlachtfest in Corona-Zeiten, geht das? Ja, es geht, das will der Grevenbrücker Stammtisch „De Ällesten“ am kommenden Sonntag, 11. Oktober, unter Beweis stellen - aber natürlich anders als sonst. Oktoberfest-Stimmung bei Hax´n und Blasmusik wird es nicht geben. Aber wie gewohnt werden wieder die üblichen deftigen Speisen in der Schützenhalle angeboten. Doch statt eines Vor-Ort-Verzehrs werden die Gerichte diesmal frisch verpackt und müssen im Foyer der Halle abgeholt werden. Natürlich kann man sich bei der Essensausgabe auch selbst sein Menü zusammenstellen, doch gegessen wird zuhause.

Auf dem Speiseplan stehen Schmankerl von Rind und Schwein wie Minihaxen, Kasseler, Westfälische Mettwurst, Wellfleisch und Rinderwurst. Beilagen wie Grünkohl, Sauerkraut und Kartoffelvarianten, können frei gewählt werden. Außerdem wird als Pudding-Dessert Pannacotta angeboten. Das Fleisch stammt vom heimischen Metzger, zubereitet von einem Fleischermeister und erfahrenen Koch mit Hilfskräften aus den eigenen Reihen.

Um Gedränge bei der Abholung zu vermeiden, sollten alle Speisen vorbestellt werden. Dies kann über die Internetseite www.grevenbrueck.de/schlachtfest geschehen. Hier kann man sich seine Gerichte mit Beilagen zusammenstellen. Dort steht auch eine Speisekarte zum Ausdrucken bereit. Bestellung per Mail ist auch möglich, hierbei die Anschrift nicht vergessen.

Für eine gute Vorplanung wird um eine frühzeitige Vorbestellung gebeten, allerspätestens bis Freitag, 9. Oktober, 20 Uhr. Flyer mit dem Menüplan für die Essensbestellung liegen ab heute, 6. Oktober, in Grevenbrücker Geschäften aus.

Lieferung an die Haustür

Diejenigen, die weniger beweglich sind und keine Möglichkeit haben, sich ihr Schlachtfest-Essen abzuholen, können einen Extra-Service in Anspruch nehmen. Gegen ein kleines Entgelt wird die Mahlzeit bis vor die Haustür geliefert. Diese besondere Dienstleistung steht den nicht so mobilen Bewohnern aus Grevenbrück und allen direkten Nachbarorten zur Verfügung. Es wird geliefert bis nach St. Claas, Röllecken, Bamenohl, Sporke-Hespecke, Elspe, Theten, Germaniahütte, Maumke und Bonzel.

Der Stammtisch ist überzeugt, dass das Konzept aufgehen wird. Denn das Schlachtfest ist in Grevenbrück sehr beliebt. Dieter Assmann, Mitglied des Stammtisches „De Ällesten“: „Wir haben im Vorfeld schon viel Zuspruch bekommen, besonders von älteren Mitbürgern.“ Viele Jahre hatte der örtliche MGV zu diesem kulinarischen Highlight in die Schützenhalle geladen. Nach der Auflösung des Vereins wurde im Ort nach einem neuen Veranstalter gesucht. „Die Ällesten“ sprangen im letzten Jahr zum ersten Mal ein. Der Erlös aus dem Verkauf wird auch dieses Jahr einem guten Zweck zugeführt.

Die Essensausgabe ist am 11. Oktober ab 11.30 Uhr, dann erfolgen auch die Auslieferungen. Die Speisen werden abholfertig eingepackt, es gilt beim Abholen die übliche Maskenpflicht.

Infos und Kontakt: www.grevenbrueck.de/schlachtfest, Mail: schlachtfest@grevenbrueck.de.