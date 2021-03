Lennestadt: Dieb klaut E-Bike und lässt altes Fahrrad zurück

Lennestadt. Profitables Tauschgeschäft für einen Dieb in Lennestadt: Er entwendete ein E-Bike im Wert von 4000 Euro und ließ dafür ein altes Fahrrad zurück.

Zwei Fahrräder sind in der vergangenen Woche in Lennestadt-Grevenbrück gestohlen worden. Das berichtet die Polizei Olpe am Montag.

Am Schwanenweg entwendete ein unbekannter Täter am Sonntag zwischen 9.30 und 10.10 ein E-Bike (Modell „Stevens E-Pordoi velvet Black 22“ in rot-schwarz) aus einer offenstehenden Garage. Das Pedelec war nicht abgeschlossen. Der Täter ließ dafür ein älteres Fahrrad der Marke Focus zurück, das bisher nicht zugeordnet werden konnte. Der Gesamtschaden beträgt über 4000 Euro.

In einer nicht abgeschlossenen Gartenhütte in der Sonnenstraße entwendeten Unbekannte zwischen Sonntag, 14. März, und Freitag, 19. März, ein Pocket-Bike in den Farben orange, weiß und schwarz. Der Schaden in diesem Fall liegt bei etwa 400 Euro.

Hinweise zu beiden Diebstählen nimmt die Polizei in Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.