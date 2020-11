Lennestadt: Diebe stehlen Laubbläser der Stadtreinigung

Bonzel. Die Täter haben in Bonzel aus einem Fahrzeug der Stadtreinigung unter anderem einen Laubbläser gestohlen. Aufbruchspuren gibt es nicht.

Unbekannte Täter haben in Bonzel zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, unter anderem einen Laubbläser aus dem Fahrzeug eines Stadtreinigungsunternehmens gestohlen.

Das Fahrzeug war in der Bonzeler Straße in Bonzel geparkt. Wie die Täter Zugang zum Fahrzeuginneren erhielten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Am Fahrzeug waren keine Aufbruchspuren feststellbar.

Neben dem Laubbläser der Marke Stihl entwendeten die Diebe noch eine Tankkarte sowie einen Fahrzeugschlüssel. Der gesamte Beutewert liegt im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761/9269-0 entgegen.