Lennestadt: Diebin mit 45 Artikeln unterm Rock erwischt

Altenhundem. Da staunte sogar die Polizei. Eine Diebin hatte 45 Lebensmittelartikel in einer unsichtbaren Tasche in ihrem Rock gebunkert.

Zwei Frauen wurden am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Hundemstraße dabei erwischt in einem Verbrauchermarkt verschiedene Lebensmittel zu stehlen. Zunächst passierten die Frauen mit einem vollen Einkaufswagen den Kassenbereich.

Dabei bezahlten sie lediglich eine Tüte Chips. Danach wollten sie den Laden verlassen, ohne die restlichen Waren zu bezahlen. Als daraufhin der Sicherheitsalarm ausgelöst wurde, flüchteten sie ohne die Lebensmittel. Zwar versuchten Zeugen noch, sie an der Flucht zu hindern, doch den Frauen gelang es, fußläufig in Richtung Kirchhundem zu fliehen.

Eingenähte Innentasche

Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Frauen aufgegriffen werden. Die Polizeibeamten nahmen sie zwecks Durchsuchung und Befragung mit auf die Polizeiwache. Dabei entdeckten sie bei einer der Frauen eine in dem Rock eingenähte Innentasche, eine sogenannte „Klauschürze“. Diese war voll mit Süßigkeiten, die das Duo zuvor entwendet hatte. Insgesamt fanden die Polizisten 45 verschiedene Lebensmittel, die einen Wert von rund 100 Euro hatten. Nach der Durchsuchung und Sicherstellung des Diebesgutes wurde noch eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.