Lennestadt: Drei Schüler in Meggen mit Corona infiziert

Meggen. Drei Kinder einer Familie in Meggen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie besuchen die Sekundarschule und die Grundschule.

Drei neue Coronafälle gibt es in Meggen. Das bestätigte Michael Färber, Leiter des Fachbereichs Jugend, Gesundheit, Soziales des Kreises Olpe, auf Anfrage unserer Redaktion. Dabei handelt es sich um drei Schüler aus Meggen.

Wie Färber weiterhin mitteilte, ist eine Familie betroffen, eine Mutter mit vier Kindern. Sie haben sich am Dienstag beim Hausarzt auf das Virus testen lassen. Am Mittwoch lagen dann die Ergebnisse vor. Die Tests von drei Kindern waren positiv. Zwei besuchen die Sekundarschule Hundem-Lenne, ein Kind die Grundschule in Meggen.

Die drei betroffenen Klassen der beiden Schulen kommen in Quarantäne. Wie sich die Kinder angesteckt haben, steht laut Michael Färber noch nicht fest: „Das wissen wir im Moment noch nicht.“