Lennestadt: Drei Täter stehlen Geld aus einer Wohnung

Am Donnerstag (24. Februar) hat sich in einer Wohnung einer 76-Jährigen in der Lehmbergstraße in Grevenbrück ein Diebstahl von Bargeld ereignet. Wie sich der Diebstahl im Detail ereignete, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Auf Videoaufnahmen konnten die Ermittler jedoch drei Täter erkennen, die sich in der Wohnung aufhielten.

Die Täterbeschreibung

Die Unbekannten waren alle zwischen 20 und 25 Jahren alt und männlich. Die erste Person trug eine rote Weste und blaue Jeans, der zweite eine weiße Jacke, eine graue Jogginghose mit roten Streifen an den Seiten und der dritte trug eine rote Basecap sowie ein rot-weiß kariertes Hemd mit blauer Stoffhose.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

