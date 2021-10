Lennestadt: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Lennestadt. In Lennestadt ist ein E-Scooter-Fahrer angehalten worden, der kurz zuvor verschiedene Drogen konsumiert hatte. Er wurde zur Wache gebracht.

Unter dem Einfluss verschiedener Drogen ist ein E-Scooter-Fahrer in der Nacht zu Mittwoch von der Polizei in Lennestadt erwischt worden. Der 26-Jährige fuhr gegen 1.10 Uhr mit dem Elektroroller ohne den notwendigen Versicherungsschutz auf dem Gehweg an der Helmut-Kumpf-Straße in Altenhundem, berichtet die Polizei.

Ein Vortest auf Drogen fiel positiv auf Cannabis, Amphetamine und Methamphetamine aus. Daher musste der Mann die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus wurde ihm die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

Die Polizei schrieb Anzeigen, unter anderem wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

