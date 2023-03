Lennestadt: Ein Gymnasium hat die Nase leicht vorn

Lennestadt. Die Anmeldezahlen für die weiterführenden Schulen in Lennestadt liegen vor. Eines der Gymnasien liegt in der Schülergunst leicht voraus.

Die Anmeldefrist für die weiterführenden Schulen in der Stadt Lennestadt ist abgelaufen. Fachbereitsleiter Thomas Meier teilte auf Anfrage mit, dass die beiden Gymnasien im Stadtgebiet fast gleichauf liegen: Das Gymnasium der Stadt Lennestadt hat 95 Anmeldungen, das private Gymnasium Maria Königin 93 neue Fünftklässlerinnen und -klässler. Allerdings gibt es wohl einen entscheidenden Unterschied: Das GymSL geht laut Stadt mit vier Sexten ins neue Schuljahr, das MK nach eigenen Angaben mit dreien.

Die Lessing-Realschule in Grevenbrück startet mit zwei 5. Klassen und zusammen 54 Anmeldungen. Die Sekundarschule Hundem-Lenne, die gemeinsam mit der Nachbarkommune Kirchhundem getragen wird, geht am Hauptstandort Meggen mit 60 Anmeldungen und drei 5. Klassen ins neue Schuljahr, am Nebenstandort Kirchhundem mit 46 Jungen und Mädchen in zwei Klassen. Allerdings, so Meier, seien noch einige Nach- und Ummeldungen zu erwarten, sodass er insbesondere an der Sekundarschule mit einigen zusätzlichen Schülerinnen und Schülern rechnet.

