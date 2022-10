Lennestadt: Einbrecher-Duo noch vor der Tat festgenommen

Altenhundem. Zwei Männer wollten in Altenhundem offenbar in die Katholische Kirche einbrechen, aber dazu kam es erst gar nicht.

Dank aufmerksamer Zeugen nahm die Polizei in Lennestadt am frühen Freitagmorgen (7. Oktober) ein Einbrecher-Duo in der Lennestädter City fest. Gegen 4.10 Uhr bekam die Polizei Hinweise auf zwei männliche Personen, die sich verdächtig im Bereich der „St.-Agatha-Kirche“ in Altenhundem verhielten. Nur wenige Augenblicke später konnten die zwei Männer im Alter von 51 und 22 Jahren durch Polizeikräfte im Nahbereich angetroffen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten nicht nur diverses Einbruchswerkzeug, sondern zudem auch eine Geldkassette und jede Menge Kleingeld.

Dieses konnte wenig später als Beute einem Einbruch in einen nahe gelegenen Döner-Imbiss zugeordnet werden. Ob die Männer tatsächlich auch in die „St.-Agatha-Kirche“ einbrechen wollten, ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Die Täter wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Olpe zugeführt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

