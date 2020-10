Lennestadt: Einbrecher erbeuten Geld und Wertgegenstände

Nach dem Einbruch in eine Wohnung in Altenhundem sichert die Kriminalpolizei Spuren (Symbolbild).

Lennestadt. Unbekannte brachdn in eine Wohnung in Lennestadt ein und ließen Geld und Wertgegenstände mitgehen. Wie sie in die Wohnung gelangten, ist unklar.

Einbrecher haben in einer Wohnung an der Straße In der Rübecke in Altenhundem Wertgegenstände und Geld erbeutet. Nach Angaben der Polizei Olpe drangen die unbekannten Täter zwischen 4.30 und 15 Uhr in die Wohnung ein. Wie sie in die Räume gelangten, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Nachdem die Bewohner die Tat bemerkten, sicherte die Kriminalpolizei Spuren. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.