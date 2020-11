Lennestadt: Einbrecher stehlen Backöfen aus Küchenstudio

Elspe. Unbekannte Einbrecher haben aus einem Küchenstudio in Elspe u. a. Backöfen und Kochfelder gestohlen. Der Wert liegt im fünfstelligen Eurobereich.

In dem Zeitraum von Sonntag (22. November, 13 Uhr) bis Montag (23. November, 7.50 Uhr) sind unbekannte Täter in einen Einrichtungsfachmarkt in der Bielefelderstraße in Elspe eingedrungen.

Dafür hebelten sie nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei die Hintertür eines Küchenstudios auf und drangen in die dortigen Räumlichkeiten ein. Sie entwendeten hochwertige Küchenelektrogeräte wie Backöfen und Kochfelder und durchsuchten die Arbeitsplätze der Mitarbeiter. Außerdem brachen sie ein Fenster heraus, um in den Kellerraum zu gelangen, wo Heizöl gelagert wurde.

Vermutlich flüchteten sie anschließend über einen Hinterausgang beziehungsweise mit einem Fahrzeug über eine Rollrampe. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlung.

Insgesamt erbeuteten sie Ware im fünfstelligen Eurobereich. Zudem entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.