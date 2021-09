Lennestadt: Einbrecher stehlen Bargeld aus Vereinsheim

Über ein Fenster sind Einbrecher in ein Vereinsheim in Langenei eingedrungen.

Lennestadt. Einbrecher sind in ein Vereinsheim in Lennestadt-Langenei eingebrochen. Sie erbeuteten etwas Bargeld, noch größer war der Sachschaden.

Bei einem Einbruch in das Vereinsheim des Tennisclubs in Lennestadt haben die Täter unter anderem Bargeld erbeutet. Sie brachten zwischen dem 22. und 29. September ein Fenster auf, um in das Gebäude im Ortsteil Langenei zu gelangen, berichtet die Polizei. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

