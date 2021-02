Lennestadt: Einbrecher stehlen Fernseher aus Ferienhaus

Unbekannte sind in ein Ferienhaus in Lennestadt-Melbecke eingebrochen und haben dabei ein Fenster eingeschlagen.

Lennestadt. Einbrecher sind Anfang der Woche in ein Ferienhaus in Lennestadt-Melbecke eingestiegen. Sie zerstörten Fenster und erbeuteten einen Fernseher.

Aus einem Ferienhaus in der Melbecke haben Einbrecher in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 15.50 Uhr, einen Fernseher gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sie sich Zugang zu dem Haus, indem sie die Fenster beschädigten, durch die entstandene Öffnung den Fenstergriff betätigten und so in die Räume eindrangen, berichtet die Polizei Olpe.

Der Wert des TV sowie der Sachschaden am Haus liegen im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.