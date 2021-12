Lennestadt: Einbrecher stehlen Geld aus Gaststätte in Meggen

Lennestadt. In eine Gaststätte in Lennestadt-Meggen ist in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen worden. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld.

Bargeld und ein Sparfach haben Einbrecher in einer Gaststätte in Lennestadt gestohlen. Nach Polizeiangaben beschädigten sie zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, ein Fenster, um in das Lokal in der Straße Am Bahndamm in Meggen einzudringen.

Der Sachschaden betrügt rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

