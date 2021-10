Lennestadt: Einbrecher stehlen Laptop aus Kirchengebäude

Nach dem Einbruch in das Kirchengebäude in Lennestadt sicherte die Kriminalpolizei Spuren (Symbolbild).

Lennestadt. Einbrecher sind in ein Kirchengebäude in Lennestadt eingedrungen und haben mehrere Elektrogeräte gestohlen. Nun ermittelt die Kripo.

Einen Fernseher, einen Beamer und einen Laptop haben Einbrecher aus dem Gebäude der Neuapostolischen Kirche in Lennestadt gestohlen. Sie drangen zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Mittwoch, 19 Uhr, in das Gebäude in der Lindenstraße in Altenhundem ein, berichtet die Polizei. Die Schadenssumme liegt im vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen.

