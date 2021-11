Lennestadt: Einbrecher verwüsten Vereinsheim in Altenhundem

Lennestadt. Einbrecher durchwühlten in einem Vereinsheim in Lennestadt Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten Bargeld – und schlugen Scheiben ein.

Nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in Lennestadt ermittelt die Kriminalpolizei. Die Täter drangen nach Polizeiangaben in der Nacht von Sonntag, 21 Uhr, auf Montag, 9 Uhr, in das Gebäude an der Hagener Straße in Altenhundem ein, indem sie die Eingangstüren aufhebelten.

Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. Des Weiteren beschädigten sie eine Deckenleuchte und schlugen mehrere Scheiben am Gebäude ein. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

