Lennestadt: Einbruch in Elektrogeschäft – Täter flüchtet

Lennestadt. In ein Elektrogeschäft in Lennestadt ist am Samstag eingebrochen worden. Zeugen beobachteten, wie der Täter mit der Kasse den Laden verließ.

Mit einer Kasse in der Hand hat ein Einbrecher am Samstag gegen 19.30 Uhr ein Elektrogeschäft in Lennestadt verlassen. Zeugen beobachteten, wie der Mann das Ladenlokal in der Helmut-Kumpf-Straße in Altenhundem verließ und nach Polizeiangaben in Richtung der Straße Am Klatenberg flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb allerdings erfolglos.

Der Täter soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug eine schwarze Mütze, ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans sowie schwarze Sneaker. Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich. Zur Spurensicherung wurde die Kripo hinzugezogen.

Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

