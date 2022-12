Lennestadt: Einbruch in Gymnasium - 16 Laptops weg

Blick in einen Unterrichtsraum des Gymnasiums der Stadt Lennestadt in Altenhundem.

Lennestadt. Einbrecher lassen aus dem GymSL in Lennestadt 16 PCs mitgehen. Der Sachschaden ist enorm.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch (14. Dezember, 18 Uhr) auf Donnerstag (15. Dezember) in das Städtische Gymnasium in der Straße „Am Biertappen“ in Altenhundem eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten die Täter in das Gebäude, indem sie ein Fenster beschädigten. Aus einem Computerraum entwendeten sie 16 Laptops, deren Neuanschaffungswert im insgesamt fünfstelligen Eurobereich liegt. Zudem entstand am Gebäude Sachschaden. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

