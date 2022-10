Lennestadt: Einbruchsversuch ins neue Stadtbüro „WieWoWatt“

Lennestadt. Ein Einbrecher versuchte in der Nacht zum Dienstag in das Servicebüro „WieWoWatt“ in Lennestadt einzubrechen. Warum der Versuch völlig misslang.

Erst seit einigen Wochen gibt es das neue Service-Büro der Stadt Lennestadt „WieWoWatt“ in Altenhundem. In der Nacht zum Dienstag wurde das schmucke Büro zum ersten Mal von einem Einbrecher heimgesucht. Gegen 3.30 Uhr hörte eine Bewohnerin des Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Hundemstraße/Bahnhof laute Hammerschläge aus dem Kellerbereich und rief die Polizei.

Die verbeulte Tür nach dem Einbruchsversuch. Foto: Volker Eberts / WP

Die Streife konnte nach Informationen aus dem Rathaus noch vor Ort einen 27-Jährigen festnehmen. Der Mann hatte sich durch einen Seiteneingang in den Keller des Hauses geschlichen und versuchte dort mit kräftigen Hammerschlägen eine massive Metalltür zu öffnen, um in die Räume des Servicebüros zu gelangen, was aber misslang. Bis auf die verbeulte Tür entstand kein weiterer Schaden. Die Ermittlungen dauern an.

