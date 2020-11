Lennestadt-Elspe: Alte Grundschule heiß begehrt

Elspe. Für die Nutzung der alten Elsper Grundschule gibt es viele Interessenten. Wie ist die aktuelle Situation?

Gute Nachricht für die Elsper Vereine. Das Archiv des Kreises Olpe wird nicht in das frühere Grundschulgebäude umziehen. Die Pläne haben sich zerschlagen. Somit bleibt mehr Platz für alternative Nutzungen der Räume durch den Ort und die Elsper Vereine. „Es hat solche Überlegungen gegeben, aber unser Platzbedarf ist doch größer“, so Kreissprecher Hans-Werner Voß auf Anfrage.

In der Mitgliederversammlung der ARGE Elspe hatte Martin Steinberg von der Stadt darüber informiert, dass eine Anfrage der Kreisverwaltung vorliege, das Kreisarchiv in der Grundschule Elspe unterbringen zu wollen. Dies wäre eine durchaus sinnvolle Überlegung, weil ja auch das Stadtarchiv in dem Gebäude eine neue Heimat finden wird.

Das Thema ist nun vom Tisch und die Elsper können sich weiterhin Gedanken über die Nutzung machen. Mit Beginn des neuen Schuljahres ist die Grundschule Elspe in das ehemalige Hauptschulgebäude umgezogen (wir berichteten). Seitdem steht das Ortsbild prägende Gebäude der früheren Volksschule (Baujahr 1912) leer.

Viele Vereine interessiert

Das Interesse ist jedenfalls groß und es war kein Wunder, dass das Thema „Gebäudenutzung Alte Grundschule“ eine größere Teilnehmerzahl in die ARGE-Versammlung lockte als üblich. Vorsitzender Stefan Schneider konnte Vertreter von 16 Vereinen und Gruppierungen begrüßen, darunter erstmalig ein Mitglied des Modellflugvereins Lennestadt e.V., der sein Übungsgelände auf der Lausebuche hat, einer ebenen Anhöhe zwischen Elspe und Oberelspe.

Bereits im Frühjahr hatten sich die Stadt Lennestadt als Eigentümerin des Grundschulgebäudes und die ARGE darauf verständigt, dass die Vereine des Ortes die bald leerstehenden Räumlichkeiten werden nutzen können (wir berichteten).

Daher hatte die ARGE auch Martin Steinberg, Leiter des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit und Kultur im Rathaus, eingeladen, um über den Stand der Dinge zu informieren. Steinberg ging zunächst auf die museale Neukonzeption des Alten Amtshauses in Grevenbrück ein. Der beschlossene Abriss des rückwärtigen Anbaus erfordere eine Verlagerung des darin befindlichen Stadtarchivs. Und das wird in die jetzt leerstehende ehemalige Grundschule Elspe umziehen.

Zwei getrennte Gebäudeteile

Das Nutzungskonzept sieht vor, das Archiv im rechten Gebäudeteil des Grundschulgebäudes unterzubringen, so dass die restlichen Räumlichkeiten, überwiegend große, ehemalige Klassenräume, von Elsper Vereinen genutzt werden könnten. Es sei geplant, die beiden Gebäudeteile räumlich so zu trennen, dass die zwei unterschiedlichen Nutzungen möglich werden. In der folgenden Abfrage meldeten gleich mehrere Elsper Gruppierungen Interesse an einer Nutzung an: das Musikcorps, das Tambourcorps, der Theaterverein Sauerländer Volksbühne, die Karnevalsgesellschaft Klein-Elka und der Modellflugverein Lennestadt, außerdem der Schachclub Lennestadt, in dem zahlreiche Elsper aktiv sind, und eine „Nachwuchsband“.

Ein weiterer Vorschlag lautete „Der dritte Ort“, also ein Ort der Begegnung, ein Treffpunkt für die Einwohner, vergleichbar mit der Taverne 1313 in Rahrbach, zu schaffen, vorsorglich als Alternative für die Zeit, wenn der letzte Elsper Gasthof geschlossen ist. Auch die Idee von einem „Raum der Elsper Geschichte“, der thematisch gut zur Nähe des Stadtarchivs passen würde, wurde positiv aufgenommen.