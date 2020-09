Lennestadt: Exhibitionist belästigt Frau in Altenhundem

Lennestadt. Die Polizei sucht einen Unbekannten, der sich in Lennestadt vor einer Frau unsittlich berührte. Es soll sich um einen Jugendlichen handeln.

Ein Exhibitionist hat am Montag eine 35 Jahre alte Frau in Lennestadt belästigt. Als sie gegen 7.15 Uhr in einem Gebäude in der Hochstraße in Altenhundem aus dem Fenster schaute, erblickte sie den Unbekannten, der mit heruntergelassener Hose in ihre Richtung schaute und sich unsittlich berührte. Das berichtete die Polizei Olpe am Mittwoch.

Nach den Angaben der Zeugin handelte es sich um einen circa 18-Jährigen mit deutschem bzw. mitteleuropäischem Aussehen, der einen weißen Kapuzenpullover trug. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.