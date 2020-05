Lennestadt: „Extra-Wochen“ sollen Einzelhandel ankurbeln

Lennestadt. Der Stadtmarketingverein will in der Coronazeit dem gebeutelten Einzelhandel unter die Arme greifen.

„Extra-Wochen“ hat der Stadtmarketingverein Lennestadt eingeläutet. Von Samstag, 30. Mai, bis Dienstag, 30. Juni, erhalten alle Kunden bei jedem Einkauf mit ihrer „Schatzkarte“ die doppelte Anzahl an Bonuspunkten gut geschrieben.

Mehr noch: In den 52 Partnerbetrieben der Schatzkarte in ganz Lennestadt erhalten Kunden beim Einkauf mit der Schatzkarte kostenlos einen Gutschein für zwei Stunden kostenloses Parken. Einfach den Gutschein zusammen mit einem gültigen, kostenlosen Parkschein hinter die Windschutzscheibe legen und schon macht die Politesse einen Bogen um das Auto, zumindest für zwei Stunden.

Mit der Aktion will der Stadtmarketingverein in der Coronazeit den Umsatz im Lennestädter Einzelhandel ankurbeln.

Extra-Überraschung

Dabei soll ein weiterer Baustein in den Extra-Wochen helfen. Die Kunden, die bei einem Einkauf ihr Punktekonto auf der Schatzkarte komplett auflösen, bekommen eine Extra-Überraschung.

„Wir haben den Eindruck, dass die Leute lieber Guthaben sammeln als das Geld auszugeben“, so Steffen Baumhoff, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins. Laut Geschäftsführerin Simone Tesche-Klenz „parken“ derzeit rund 150.000 Euro an Guthaben auf den Schatzkarten und weitere 43.000 Euro auf den Geschenk-Schatzkarten: „Es wäre toll, wenn diese Guthaben jetzt eingelöst würden.“ Und nicht zu guter Letzt spendiert der Verein in den Sommerferien ab 29. Juni wieder für alle Schatzkarten-Inhaber eine Gratis-Kugel Eis.