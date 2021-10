Lennestadt: Fahrer betrunken und schlafend im Auto erwischt

Lennestadt. Ein 51-Jähriger aus Erwitte ist ins Visier der Polizei geraten, weil er alkoholisiert in einem Transporter geschlafen hatte.

Am Samstag gegen 16.30 Uhr wurde den Beamten der Polizeiwache Lennestadt an der Bundesstraße 55, Abzweig Jäckelchen ein Transporter aus dem Raum Soest gemeldet, in der eine Person schlafen solle. Im Nachhinein stellte sich durch einen Zeugen heraus, dass es sich bei dem Schlafenden um den eigentlichen Fahrer handelte, welcher das Fahrzeug an der Örtlichkeit geparkt hatte.

Eine Überprüfung des 51-jährigen aus Erwitte ergab, dass dieser hierbei unter Alkoholeinfluss stand, so dass eine Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheines die Folge waren.

