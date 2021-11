Lennestadt: Fahrer mit 1,2 Promille am Steuer erwischt

Lennestadt. In Trockenbrück haben Polizeibeamte einen Autofahrer angehalten. Ein Alkoholtest bei dem 59-Jährigen lieferte ein deutliches Ergebnis.

Am Donnerstag haben Polizeibeamte gegen 23.30 Uhr einen Pkw in der Elsper Straße in Trockenbrück angehalten und kontrolliert. Schon als die Einsatzkräfte den Fahrer des Fahrzeugs ansprachen, vernahmen sie deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft. Zudem gab der 59-Jährige an, dass er vor Fahrtantritt Bier getrunken habe. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe 1,2 Promille.

Der Fahrer wurde daraufhin zur die Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige.

