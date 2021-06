Lennestadt: Fahrradfahrerin wird von Auto angefahren

Langenei. Offenbar übersah eine Autofahrerin (20) die Radfahrerin auf dem Radweg in Langenei. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Langenei wurde eine Fahrradfahrerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Gegen 15.45 Uhr befuhr eine 20-jährige Autofahrerin den Stöppelsweg in Fahrtrichtung B 236. An der Einmündung zur Fredeburger Straße wollte sie nach rechts in Richtung Altenhundem abzubiegen. Zeitgleich näherte sich von rechts eine Radfahrerin, die in Richtung Saalhausen fuhr. Auf dem Radweg kam es schließlich zum Zusammenstoß.

Die Radfahrerin verletzte sich schwer, ein Rettungsteam brachte sie in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben entstand geringer Sachschaden.

