Lennestadt: Falsche Polizeibeamte wieder im Ostkreis aktiv

Lennestadt. Wieder versuchten falsche Polizeibeamte ihr Glück im Kreis Olpe, diesmal aber ohne Erfolg.

Am Freitag haben Unbekannte, diesmal schwerpunktmäßig in Lennestadt, Anrufe von „Falschen Polizisten“ erhalten. Die Anrufe kamen in einigen Fällen von einer Festnetznummer mit Vorwahl aus dem Oberbergischen Kreis. Der oder die Anrufer sprachen akzentfreies Deutsch. In keinem Fall kam es zu einer Übergabe von Geld oder Wertgegenständen.

Bei der Betrugsmasche geben sich die Anrufenden als Polizeibeamte, häufig auch unter Nennung eines Namens eines Beamten aus der zuständigen Behörde, aus. Sie versuchen unter einem Vorwand (beispielsweise einer angeblichen Einbruchsserie) Auskünfte über das Vermögen der Angerufenen zu erlangen und diese dazu zu bringen, ihnen Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände zu überreichen.

Polizei ruft niemals an

Die Polizei weist daher daraufhin, dass Polizeibeamte niemals anrufen, um Auskünfte über Vermögen zu erfragen oder dieses sicherzustellen. Erhalten Betroffene einen solchen Anruf, sollten sie keine Informationen herausgeben, auflegen und im Anschluss die Polizei informieren. Auch persönliche Daten sollten niemals an Unbekannte weitergeben werden - auch nicht, wenn sich diese als Polizeibeamte ausgeben. Wer glaubt, dass ein Trickbetrüger angerufen hat, sollte umgehend die Polizei über den Sachverhalt informieren und Anzeige erstatten.