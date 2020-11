Lennestadt: Familie leidet unendlich unter Tod des Jungen

Lennestadt/Siegen. Die Familie des getöteten Jungen wurde am dritten Tag des Mordprozesses von Grevenbrück im Siegener Schwurgericht gehört.

Der Schmerz in der Familie des Dreijährigen, der von seinem eigenen Vater ermordet worden sein soll, ist immer noch groß. Der Angeklagte muss den Gerichtssaal verlassen, bevor die Mutter des getöteten Jungen aussagt. Eine Konfrontation mit dem Angeklagten wäre eine erhebliche Belastung für die 20-Jährige, so die Einschätzung einer Psychiaterin. Ein Gynäkologe sieht ein erhöhtes Risiko einer Frühgeburt für die schwangere junge Frau aus Attendorn.

Mit 14 Jahren hat sie den Angeklagten kennengelernt. „Ich war verliebt und glücklich“, erinnert sie sich. Die Eltern sind gegen die Beziehung. „Ich bin eineinhalb Jahre weg von zu Hause“, berichtet sie. Sie ist die ganze Zeit mit ihm unterwegs und kehrt erst zurück ins Elternhaus, als sie vom Angeklagten schwanger ist. Der 34-Jährige muss Ende 2015 ins Gefängnis. Sie besucht ihn.

Als der Junge zwei Jahre alt ist, kommt der Vater auf freien Fuß. Das Paar will zusammen leben und in eine gemeinsame Wohnung ziehen. „Das hat aber einfach nicht funktioniert. Es gab häufig Streit, auch wegen der Erziehungsmethoden. Ich habe ihn erzogen, er wollte dem Kind alles erlauben“, erzählt sie. Dann sei er gewalttätig geworden. Mit einer Ohrfeige habe es angefangen: „Er hat mich ein halbes Jahr geschlagen. Er hat mich auch getreten. Ich hatte immer noch die Hoffnung, dass er sich ändert. Dann hat er mich ins Gesicht geschlagen und Gegenstände auf mich geworfen.“ Zwei Wochen später geht sie zur Polizei. Es gibt ein Annäherungsverbot für den 34-Jährigen. Als sie volljährig gewesen sei, habe sie den Mann verlassen und sei mit dem Kind in eine eigene Wohnung gezogen.

Angeklagter regungslos

Die unfassbare Tat vom 3. Mai in Grevenbrück, als der Angeklagte seinen Sohn stranguliert und angezündet haben soll, hat auch Konsequenzen gehabt für die neue Beziehung der 20-Jährigen. Der Vater des derzeit noch ungeborenen Kindes sagt: „Wir haben nur noch ein bisschen Kontakt. Wir sind beide überfordert. Ein Mann, der seinen Sohn aus seinem eigenen Fleisch und Blut tötet, warum macht ein Mensch das? Ich habe so viele Fragen im Kopf.“

Urteil am 18. Dezember Am dritten Verhandlungstag im Mordprozess von Grevenbrück wurden die letzten von insgesamt über 20 Zeugen gehört. Fortsetzung ist am kommenden Donnerstag, 3. Dezember, um 9.30 Uhr im Landgericht Siegen. Dann steht das psychiatrische Gutachten über den Angeklagten im Blickpunkt. Die Plädoyers von Staatsanwalt, Nebenklage-Vertreterin und Verteidigerin sind für Freitag, 11. Dezember, vorgesehen. Das Urteil soll am 18. Dezember gesprochen werden.

Die Oma des kleinen Jungen ist ebenfalls schwer gezeichnet: „Ich habe Schmerzen. Mir tut alles weh. Ich möchte, dass er verurteilt wird. Er hat uns hintergangen.“ Sie habe Schuldgefühle, weil der Angeklagte den Jungen am 3. Mai in Attendorn zum Besuch abgeholt habe. Er sei an dem Tag ganz normal gewesen. Und: „Meine Tochter hat alles verloren. Es war auch mein Kind.“

Fortsetzung am 3. Dezember

Die Tante des getöteten Jungen bricht im Gerichtssaal in Tränen aus. Völlig fertig ist auch der Onkel: „Ich kann nachts nicht schlafen. Das Gefühl ist unglaublich.“

Keine Frage: Der Schmerz über den Verlust ist für die Familie nicht auszuhalten. Den Angeklagten scheint das alles nicht wirklich zu berühren. Er sitzt da regungslos, mit stoischem Blick und zeigt keinerlei Gefühle. Zur Frage von Staatsanwalt Rainer Hoppmann, warum er seinen Sohn verbrannt habe, sagt er: „Das weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann nicht sagen, warum ich das gemacht habe.“

Der Prozess wird am 3. Dezember fortgesetzt.