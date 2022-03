Lennestadt feiert: Stadtfest und mehr wie vor der Pandemie

Lennestadt. Tschüss Corona: Das Stadtfest in Lennestadt und alle Märkte und Events sollen in diesem Jahr stattfinden wie vor der Pandemie.

Frühlingsmarkt im April, Stadtfest im Sommer, Kartoffelmarkt und Lennestadt leuchtet im Herbst, dazu diverse Weihnachtsmärkte, etc.. Keine Frage: Stadtmarketing und Gewerbegemeinschaften im Stadtgebiet Lennestadt wollen in diesem Jahr wieder an die Zeit vor Corona anknüpfen. Alle Planungen für öffentliche Veranstaltungen laufen so wie zuletzt 2019, als es das Virus noch nicht gab. Das bekräftigten die Vertreter von Stadtmarketing, TalVital, Aktionsring Altenhundem und IGEL Lennestadt im Rathaus.

„Wir planen ein ganz normales Stadtfest“, bringt es Steffen Baumhoff, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, auf den Punkt. Das heißt: am dritten Augustwochenende vom 19. bis 21. August gibt es in Altenhundem wieder drei Tage lang Livemusik auf vier Bühnen in der für den Autoverkehr gesperrten City, dazu viele Markt-, Info-, Aktions und Gastronomiestände. Tausende Besucher werden erwartet. Eine Kulturwoche wie im letzten Jahr mit dem Operettenprojekt (Weißes Rössl) des GymSL soll es nicht geben, dafür ist beim 45. Stadtfest wieder freier Eintritt und freier Zugang ohne Absperrungen, betont Organisator Clemens Lüdtke.

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Feuerwehrturm Grevenbrück Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: KulturBahnhof Grevenbrück Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021 Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Hohe Bracht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Hohe Bracht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Burg Bilstein Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Bahnhof Altenhundem Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Bahnhof Altenhundem Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021 Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Stadtmuseum Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Gartencenter Kremer Altenhundem Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Viele Orte und Gebäude in Lennestadt erleuchten an drei Tagen in rot, gelb, blau und grün: ein Farbenspiel in allen Variationen. Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Live-Performance am Siciliaschacht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Live-Performance am Siciliaschacht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Live-Performance am Siciliaschacht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Live-Performance am Siciliaschacht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Live-Performance am Siciliaschacht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Live-Performance am Siciliaschacht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Live-Performance am Siciliaschacht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Live-Performance am Siciliaschacht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Live-Performance am Siciliaschacht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Live-Performance am Siciliaschacht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Lennestadt leuchtet 2021: Live-Performance am Siciliaschacht Foto: Barbara Sander-Graetz

Lennestadt leuchtet... Viele Orte und Gebäude in Lennestadt erleuchten an drei Tagen in rot, gelb, blau und grün: ein Farbenspiel in allen Variationen. Foto: Barbara Sander-Graetz

Kein Plan B

Einen echten Plan B hat das Orgateam nicht in der Tasche, in den Verträgen mit den Bands und Künstlern sei lediglich eine Pandemie-Ausstiegsklausel verankert, falls es doch noch eine bedrohliche Coronawelle geben sollte. Auch IGEL und Aktionsring planen ihre Veranstaltungen (siehe Infobox) ohne Coronabremse im Hinterkopf.

Diese Events stehen bereits fest 10. April: Frühlingsmarkt in Altenhundem; 19. bis 21. August: Stadt Lennestadt in Altenhundem; 21. September: Kartoffelmarkt in Grevenbrück; 15. und 16. Oktober Lennestadt leuchtet im Stadtgebiet Lennestadt, parallel von 14. bis 16. Oktober Herbstmarkt und Street-Food-Festival in Altenhundem, 24. bis 27. November: Weihnachtsmarkt in Altenhundem (bei allen fünf Events ist sonntags am Veranstaltungsort verkaufsoffen. Ortschaften, die bei Lennestadt leuchtet mitmachen wollen, werden gebeten, sich an das Stadtmarketingbüro unter Tel 02723/608235 zu wenden. Der Stadtmarketing leistet bei Teilnahme finanzielle Unterstützung.

Ab sofort wollen die Gewerbegemeinschaften, Stadt und Stadtmarketing und das TalVital enger und abgestimmter zusammenarbeiten. Dies werde von allen Beteiligten gewünscht. Konkret soll die Zusammenarbeit und der daraus resultierende Mehrwert für alle in einem gemeinsamen Workshop am 1. April erarbeitet werden. Baumhoff: „Wir haben erkannt, dass es sinnvoller ist die Kräfte zu bündeln.“ Bürgermeister Tobias Puspas begrüßt die Kooperation. „Wir sollten gemeinsame Sache machen und die gleichen Ziele verfolgen anstatt das eigene Tal oder Dorf im Mittelpunkt zu sehen.“ Die Stadt wolle hier als Dachorganisation fungieren. Trotz gemeinsamer Strukturen solle es aber auch künftig lokale Veranstaltungen geben.

Die Burg Bilstein erstrahlte zuletzt bei Lennestadt leuchtet 2021 Foto: Barbara Sander-Graetz

Die erste, gemeinsame und das gesamte Stadtgebiet überstrahlende Veranstaltung soll am 15. und 16. Oktober das Illuminations-Wochenende „Lennestadt leuchtet“ sein, mit den bekannten Highlights Burg Bilstein, TalVital Saalhausen und Sicilia-Schacht Meggen. Interessierte Dörfer können und sollen sich beteiligen. Das Leuchten-Festival findet diesmal nur noch an zwei Tagen statt, dafür startet am Freitag, 14. Oktober, bereits parallel ein dreitägiges Street-Food-Festival in Altenhundem.

Neuigkeiten gibt es auch von der Schatzkarte, der Kundenkarte des Stadtmarketings. Diese kann sofort als Zahlungs- und Abrechnungsplattform bei Sachbezügen eingesetzt werden. Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern bis zu 50 Euro steuerfrei auf deren Schatzkarte überweisen, zum Beispiel als besondere Gratifikation bei Betriebsjubiläen etc.

Zuviel Guthaben auf Schatzkarten

Der Stadtmarketingverein hofft, dass die Guthaben auf den mehr als 13.000 Schatzkarten bzw. in den Schatzkarten-Apps dadurch so stark wachsen, dass sie bei den teilnehmenden Betrieben im Einzelhandel auch eingelöst werden und die Beträge nicht auf den Karten schlummern. Steffen Baumhoff: „Wir wollen damit die Jäger und Jäger-Mentalität der Kunden etwas aufweichen.“ Denn bisher lagere zu viel Geld auf den Schatzkarten.

