Lennestadt: Finanzspritze des Kreises für die Hohe Bracht

Die Hohe Bracht ist das Wahrzeichen des Kreises Olpe. Seit 2016 zahlt der Kreis für den Erhalt seines Aussichtsturmes 50.000 Euro jährlich. Dieser Obolus soll jetzt verdoppelt werden auf 100.000 Euro. Das schlägt die Kreisverwaltung dem Kreisausschuss für die Sitzung am 30. November vor. Dass auch die Hohe Bracht unter der Corona-Pandemie leidet, ist sicher unumstritten, aber der plötzliche Geldsegen, den der Kreis für seinen Turm gewähren will, könnte Unmut bei anderen gastronomischen Betrieben hervorrufen.

Allerdings ist es kein Zuschuss, der direkt an den Betreiber fließt, sondern der Kreis Olpe überweist das Geld an seine Vermögensgesellschaft, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die Eigentümerin der Hohen Bracht ist. Dabei geht es um eine Reduzierung der Pacht aufgrund der Pandemie.

Die 100.000 Euro zum Ausgleich der corona-bedingten Finanzschäden sollen im Haushaltsjahr 2020 überplanmäßig zur Verfügung gestellt und ab 2021 in den jeweiligen Haushaltsplänen bereitgestellt werden. In Abhängigkeit von der Dauer der Auswirkungen der Corona-Krise auf das Gastgewerbe könne der Zuschuss ab 2022 wieder reduziert werden.

Wahrzeichen des Kreises ist 90 Jahre alt Am 11. Oktober dieses Jahres wurde der Aussichtsturm Hohe Bracht 90 Jahre alt. Die Pächter Rüdiger Göke und Melanie Schreiner hatten am 11. Dezember 2019 auf der Hohen Bracht begonnen und mussten am 17. März schon wieder schließen. Am 16. Mai machten sie die zweite Eröffnung und stecken jetzt wieder im Lockdown fest.

Der Kreis Olpe zahle den Zuschuss, um die Erhaltung der Hohen Bracht als Wahrzeichen des Kreises Olpe und die Fortführung als touristische Einrichtung nachhaltig zu gewährleisten, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Höhe des Zuschusses sei abhängig von der am Markt erzielbaren Pacht für den Gastronomiebetrieb Hohe Bracht. Die Corona-Krise gefährde das gesamte Gastgewerbe in Deutschland erheblich. „Die Gastronomiebetriebe waren die Ersten, die von der Pandemie betroffen waren und werden voraussichtlich die Letzten sein, die wieder ohne Einschränkungen öffnen dürfen“, so der Kreis Olpe. Und weiter: „Auch die Hohe Bracht ist durch die COVID-19-Pandemie stark betroffen.“

Erhebliche Umsatzeinbußen

Konkrete Auswirkungen seien die Schließung im März und April sowie aktuell im gesamten November, der nahezu vollständiger Ausfall von Veranstaltungen und Feiern seit März, der Verzicht auf die Durchführung von Tagungen, der Wegfall von größeren Events (Open-Air-Konzert, Oktoberfest, etc.), die Kundenzurückhaltung, da auf Restaurantbesuche aus Verunsicherung verzichtet wurde, die reduzierte Anzahl von Sitzplätzen im Restaurantbereich durch die Einhaltung der Abstandsregelungen sowie erhöhte Kosten für die verschärften Hygienemaßnahmen. Dies verursache ganz erheblich Umsatzeinbußen - mit der Folge, dass die Geschäftsgrundlage für die Berechnung und Bemessung der Pacht weggefallen sei.

Auf Anfrage unserer Redaktion sagte Bernhard Schwermer, Vorsitzender des DEHOGA-Kreisverbandes und Betreiber des Restaurants am Rhein-Weser-Turm: „Ich habe da überhaupt nichts gegen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht und vom Innenverhältnis Verpächter und Pächter her ist das genau der richtige Schritt. Das ist fair und weitsichtig.“ Der Kreis Olpe habe dem Betreiber Rüdiger Göke gegenüber eine besondere Verpflichtung: „Er muss trotzdem die Betriebskosten bringen. Wie soll er das denn sonst schaffen?“ Wenn der Kreis dem Betreiber jetzt nicht finanziell unter die Arme greife, könne es sein, dass die Hohe Bracht auf Jahre hinaus leer stehe.

Auf Anfrage betonte Lennestadts Bürgermeister Tobias Puspas, dass kein Geld direkt an den Betreiber fließt, sondern es um Pachtausfälle wegen der Pandemie geht: „Da wird ein falsches Bild erzeugt. Es geht um einen finanziellen Ausgleich zwischen dem Kreis und der Eigentümerin. Es ist gang und gäbe, dass Pachten erlassen oder gestundet werden.“ Das sei total nachvollziehbar. Es gehe um Schadensbegrenzung: „Folge wäre sonst, dass die Hohe Bracht wieder leer steht und zusätzliche nicht unerhebliche Betriebskosten entstehen.“