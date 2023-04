Ein Atemalkoholtest zeigte die absolute Fahruntüchtigkeit der Frau an, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde.

Polizei Lennestadt: Frau fuhr in Schlangenlinien

Grevenbrück. Weil sie auffällig fuhr und die Fahrbahnmarkierung ignorierte, kontrollierte eine Polizeistreife die 36-Jährige.

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag gegen 1.05 Uhr auf der Bundesstraße 236 eine 36-jährige Autofahrerin angehalten und kontrolliert. Die Fahrerin war den Beamten zuvor aufgefallen, da sie die Bundesstraße in Richtung Grevenbrück in „Schlangenlinien“ befahren hatte und dabei mehrfach die Fahrbahnmarkierung überfuhr.

+++ Lesen Sie auch: Polizei fand im Unfallwagen nur einen Beifahrer +++

Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest stellten die Polizisten einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntauglichkeit fest. Die Autofahrerin wurde daraufhin zur Polizeiwache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen und das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt wurde. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe