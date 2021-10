Lennestadt: Geld aus Automaten gestohlen – Video zeigt Täter

Lennestadt. Ein unbekannter Täter hat in Lennestadt Geld aus Automaten gestohlen. Bei einer Tat wurde er gefilmt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Aus mehreren Automaten in Lennestadt hat ein zunächst unbekannter Täter Münzgeld gestohlen. Er brach in der Nacht zu Freitag bzw. Samstag mehrere Geldautomaten an Waschanlagen in Meggen und Altenhundem auf, berichtet die Polizei. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich.

Bei einer der Taten wurde der Mann am Samstag um 1.20 Uhr gefilmt. Demnach trug er eine blaue Jeanshose, eine dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Schuhe sowie Handschuhe. Hinweise nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

