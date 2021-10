Lennestadt: Geldkassette weg und Automaten geplündert

Lennestadt. Zwei Einbrüche meldet die Polizei aus Grevenbrück und Altenhundem. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Unbekannte Täter sind am Samstag, 23. Oktober, zwischen 3.30 Uhr und 14.15 in eine Gaststätte in der Straße „In den Höfen“ in Altenhundem eingedrungen. Dort entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld. Wie die Täter in die Gasträume gelangten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

In der Nacht von Donnerstag, 21. Oktober, 18 Uhr, auf Freitag, 22. Oktober, 9.30 Uhr, haben unbekannte Täter den Münzbehälter eines Staubsaugerautomaten einer Tankstelle in Grevenbrück beschädigt und daraus Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

