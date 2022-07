Lennestadt: Höhenretter retten Gleitschirmflieger aus Baum

Saalhausen. Nach dem Start ist ein Gleitschirmflieger (61) bei Saalhausen in einen Baum geflogen. Erst nach zwei Stunden kann er befreit werden.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz musste am Mittwochabend, gegen 18.20, die Feuerwehr Saalhausen ausrücken. Ein Gleitschirmflieger war kurz nach dem Start in einen Baum geflogen und hing dort zwei Stunden lang fest. Der Mann hatte Glück im Unglück und wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Der 61-jährige Mann aus Kirchhundem war von einem Steilhang, südlich von Saalhausen, gestartet, konnte dann nicht ausreichend an Höhe gewinnen und landete schließlich in einer Baumspitze.

Der Drachenflieger landete im Baum und wartet in 18 Metern Höhe auf seine Rettung. Foto: Kai Osthoff / WP

Der Mann hing in etwa 18 Metern Höhe in der Fichte fest, konnte von dort aber sofort einen Notruf absetzen und den 2. Vorsitzenden des Drachenfliegerclubs Kreis Olpe, Mathias Heimes aus Saalhausen, über seinen Standort informieren.

+++ Lesen Sie auch: Olpe: So unschlagbar günstig ist der Einkauf im Second-Hand-Laden +++

Die Feuerwehr Saalhausen war schnell vor Ort und sicherte den Mann mit Seilen zusätzlich vor einem Absturz. Um kurz nach 20 Uhr trafen die Höhenretter der Feuerwehr Siegen ein und konnten den Mann um kurz vor 20.30 Uhr aus seiner misslichen Lage zu befreien und auf den Boden abseilen. Neben der Polizei und Feuerwehr waren Rettungsdienst und Notarzt vor Ort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe