Bildung Lennestadt: GymSL forscht jetzt in der MINT-Champions League

Lennestadt. Als erste Schule im Kreis wurde das Gymnasium der Stadt Lennestadt in den Kreis der MINT-EC-Schulen aufgenommen.

Bei der digitalen MINT-EC-Schulleitertagung wurde das Gymnasium der Stadt Lennestadt jetzt als erstes Gymnasium im Kreis Olpe in den Kreis der MINT-EC-Schulen aufgenommen. Die Schule hatte sich während einer zweijährigen Anwärterschaft durch die Umsetzung anspruchsvoller und interessanter Projekte dafür qualifiziert. Bundesministerin Karliczek stellte die hohen fachlichen und didaktischen Anforderungen heraus und bescheinigte den bundesweit 332 MINT-EC-Schulen, zu denen das GymSL nun gehört, eine Vorreiterrolle bei der Schulentwicklung im MINT-Bereich und der Digitalisierung.

Schülerlabor und Digitalisierung

Die Schule konnte auch durch sein Schülerlabor, in dem jahrgangsübergreifend Jugend forscht-Projekte stattfinden, und durch die gute Qualität des digitalen Unterrichts in der Oberstufe punkten.

Die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst dankte den MINT-EC-Schulen u. a. dafür, dass sie in beispielhafter Weise bei Kindern und Jugendlichen Begeisterung wecken und Feuer für naturwissenschaftliche Projekte entfachen.

Das GymSL konnte während der Tagung auch sein Gewinnerprojekt „GymSL for future“ beim MINT-EC-Schulpreis der Dr. Hans Riegel-Stiftung durch einen Videobeitrag vorstellen. Die Stiftung hatte im vergangenen Jahr Natur- und Klimaschutzprojekte der Schule mit einem Preisgeld von 7.000 Euro gefördert. Das Video ist bei youtube unter „Biodiversitätsprojekte in Lennestadt“ zu finden (siehe Infobox).

Excellende-Schulnetzwerk

Die Schülerinnen und Schüler des GymSL profitieren schon seit der Anwärterschaft von den innovativen Angeboten in dem Excellence-Schulnetzwerk. Sie nehmen an hochkarätigen MINT-Camps in ganz Deutschland teil, die von Universitäten und führenden Firmen im Bereich Biotechnologie, Ingenieurswesen und Medizintechnik ausgerichtet werden. Nur MINT-EC-Schulen dürfen das von der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) unterstützte MINT-EC-Zertifikat verleihen.

Dieses würdigt das MINT-Engagement von Schülerinnen und Schülern während ihrer gesamten Schullaufbahn. Es bietet Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen eine verlässliche und unabhängige Einordnung der Schülerleistungen. Darüber hinaus unterstützt MINT-EC die Vernetzung der Schulen sowie mit Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Die MINT-EC-Tagung wurde wegen der Corona-Pandemie im Livestream übertragen. Schulleiterin Birgitta Pieters, MINT-Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler nahmen im Verlauf an interessanten Workshops teil.

Vortrag von Virologe Dr. Drosten

Einen Höhepunkt stellte der Vortrag des Virologen Prof. Dr. Drosten von der Berliner Charité dar, der ebenfalls Schüler einer heutigen MINT-EC-Schule war. Neben aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie stellte Dr. Drosten die Bedeutung von Excellence in Wissenschaft und Schule heraus und forderte, dass diese Bildung allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft offen stehen müsse.