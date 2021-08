Lennestadt: GymSL-Schüler ernten Applaus für „Weißes Rössl“

Lennestadt. Die Schüler des GymSL wurden am Wochenende dreimal auf dem Rathausplatz in Lennestadt gefeiert: „Im Weißen Rössl“ lockte rund 1000 Zuschauer.

Dreimal ausverkauft! So lautete die erfreuliche Bilanz der Aufführungen der Operette „Im Weißen Rössl“ am Freitag, Samstag und Sonntag auf dem Rathausplatz in Lennestadt.

Der besondere Aufführungsort war den Corona-Bedingungen geschuldet. Unter freiem Himmel konnte das Gymnasium der Stadt Lennestadt endlich seine Operette von Ralph Benatzky aufführen. Los ging die Premiere am Freitag um 19.30 Uhr.

Zunächst hieß es für die Zuschauer: 3G. Wer nicht geimpft, genesen oder getestet war, konnte letzteres direkt vor Ort nachholen. Dann ging es in den abgegrenzten Bereich des Rathausvorplatzes. Eintrittskarte vorzeigen und eine Tüte Popcorn entgegennehmen. Das wurde von der Mutter-Kind-Hilfe gesponsert, die sich natürlich über eine kleine Spende freute.

+++ Lesen Sie auch: Fliegerbomben? Was es mit Sandsack-Wall in Altenhundem auf sich hat +++

Anschließend galt es, seinen Sitzplatz zu suchen. Alle 340 Plätze waren durchnummeriert. Snacks und Getränke durften ebenfalls nicht fehlen. Profis unter den Freiluftexperten bei Kulturveranstaltungen sind mit Kissen und Decken ausgestattet. Noch ist das Wetter klasse, doch im Laufe des Abends finden gerade die Decken großen Anklang.

Jodel-Proben auch zu Hause

Unter den Zuschauern ist auch Carina Nies. Ihre Tochter Johanna eröffnet als Jodlerin die Operette. Vier Freundinnen aus Rahrbach, Gerlingen und Welschen Ennest hat sie mitgebracht. Sie alle wollen gleich Johanna sehen und hören. Gejodelt hat sie natürlich auch zu Hause, denn üben muss sein. „Aber noch mehr hat das Christa Maria Jürgens ertragen müssen“, lacht die Mutter. Christa Maria Jürgens, die das Stück zusammen mit Michael Nathen auf die Bühne bringt, ist für Regie, Schauspiel und Gesang zuständig. Gerade Gesangsproben erforderten in den Pandemiezeiten viel Kreativität und Ausdauer. Das Ergebnis kann sich nicht nur bei Johanna sehen und hören lassen.

Renate und Hermann aus Meggen wollen nicht nur „ein kulturelles Angebot unterstützen“. Sie freuen sich auch besonders auf den heutigen Hauptdarsteller des Kellners Leopold. „Heute Abend sing und spielt Tom Julius Baier die Rolle des Kellners Leopold. Ihn haben wir schon mal singen gehört und waren so begeistert, dass wir die heutige Vorstellung auf keinen Fall verpassen wollten.“

+++ Exklusiv-Interview: Was Wolfgang Niedecken vor Elspe-Auftritt über Querdenker sagt +++

Ulrike Kleine aus Olpe ist durch Freunde animiert worden, die Vorstellung nicht zu verpassen. Zu den Freunden gehört auch Heinrich Huckestein. Seine Frau ist einer der vielen helfenden Hände hinter der Bühne. „Da das Wetter auch noch mitspielt, steht einem unterhaltsamen Abend nichts im Wege.“

Dieser Abend wird zunächst eröffnet durch die Begrüßungsworte von Bürgermeister Tobias Puspas. Seine erste Amtshandlung: „Rücken sie erst mal ihre Stühle richtig, so dass sie die Bühne direkt im Blick haben. Zuhause schauen sie ja auch beim Fernsehen nicht über die Schulter. Dann schalten sie ihre Handys aus, genießen den Abend und sparen sie nicht mit Applaus.“ Das fiel den Zuschauern nach dem dritten Akt wirklich nicht schwer. Minutenlanger und verdienter Applaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe