Lennestadt: GymSL und MK werden Bündelungsgymnasium

Lennestadt. Die beiden Lennestädter Gymnasien werden Bündelungsschulen, um den Übergang von G8 zurück zu G9 zu erleichtern.

Das Gymnasium der Stadt Lennestadt wird in Kooperation mit dem Gymnasium Maria Königin eins von zwei Bündelungssgymnasien im Kreis. Damit haben vor allem Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel von Sekundarschule oder Realschule aufs Gymnasium wechseln wollen, die Chance, ortsnah ihr Abitur zu machen.

Zum Schuljahr 2019/2020 sind alle Gymnasien im Kreis Olpe wieder zu G9 zurückgekehrt. Die Fünftklässler des Schuljahrs 2019/2020 bilden im Schuljahr 2023/2024 somit die Jahrgangsstufe 10 in der Sekundarstufe I, das erste G9-Abitur wird es 2027 geben.

Ein durchlaufender Jahrgang fehlt

Infolge der Umstellung auf die neunjährige Gymnasialzeit fehlt in den Schuljahren 2023/2024 bis einschließlich 2025/2026 ein durchlaufender Jahrgang in der Sekundarstufe II (Oberstufe). Zum Problem wird dies für Seiteneinsteiger von anderen Schulen (z. B. Realschule oder Sekundarschule), Wiederholern sowie Schülern, die aus dem Ausland zurückkehren und ein Jahr nachholen müssen. Bündelungsgymnasien sollen das Manko und das unterschiedliche Bildungsniveau ausgleichen.

Weite Wege unzumutbar

Die landesweite Reglung sieht pro Kreis nur ein Bündelungsgymnasium vor. Wegen der Weitläufigkeit des Kreises hatten sich auch Stadt und Stadtrat für ein zweites im Ostkreis stark gemacht. „Unser Einzugsgebiet reicht zum Beispiel bis nach Heinsberg. Nun stellen Sie sich vor, Sie müssten von Heinsberg bis ans andere Ende des Kreises Olpe fahren – und das mit dem Bus,“ erläutert Birgitta Pieters, Schulleiterin des Gymnasiums der Stadt Lennestadt. Nicht zu vergessen: Der hohe Stressfaktor, der bei einem Schulwechsel entsteht.

Dementsprechend werden nun zwei Bündelungsstandorte im Kreis entstehen: am GymSL in Kooperation mit dem MK sowie am Städtischen Gymnasium in Olpe.

Wie geht es weiter?

Das komplette Konzept soll im Laufe des Schuljahrs noch ausgearbeitet werden. Unklar ist auch noch, wie viele Schüler an welche Schule gehen und welche Fächer an welchem Schulstandort angeboten werden?

„Politik, Schulträger, Eltern und ihre Kinder, alle haben sich hier zusammengetan – das schafft auch eine Gemeinschaft,“ freut sich die Schulleiterin. Gemeinsam hatten alle bei der Schulaufsicht in Arnsberg für diese Lösung geworben. Raum- und Platzprobleme sieht Pieters nicht, da im Zuge der weitläufigen Grundsanierung am GymSL die zusätzlichen Kapazitäten schon eingeplant seien. Sie hofft, dass zusätzliche Lehrerstellen für die Bündelungsschulen schneller geschaffen werden als geplant.

