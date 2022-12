Lennestadt: Handyparken ab Januar auch in Altenhundem

Lennestadt. Die Stadt Lennestadt führt im neuen Jahr den digitalen Parkschein ein. So funktioniert die neue Smartphone-App.

Papierparkschein adé – das Handyparken kommt. Spätestens Mitte Januar soll auch in Lennestadt der digitale Parkschein eingeführt werden. Das bedeutet, der lästige Gang zum nächsten Parkscheinautomaten in Altenhundem und die Suche nach passenden Münzen für den Ticketspender entfallen. Wer will, der kann das Ticket also direkt vom Fahrersitz per Smartphone lösen. Übrigens auch, wenn er nur eine halbe Stunde parkt, die in Lennestadt ja gebührenfrei ist. Aber Vorsicht: Die gute, alte Parkscheibe ersetzt EasyPark nicht. Wer die vergisst, bekommt weiterhin das gute, alte Knöllchen.

In vielen größeren Städten ist Handyparken schon lange möglich, ab Januar also auch in Lennestadt. Wer den neuen Service nutzen will, muss sich zunächst die EasyPark-App auf sein Smartphone runterladen und sich registrieren, einschließlich Kennzeichen seines Autos. Auf dem Parkplatz angekommen öffnet er dann die App, wählt Parkplatz und Parkzeit aus und bezahlt über seine Kreditkarte oder andere Online-Bezahlsysteme – fertig. Die Mitarbeitenden der städtischen Parkraumüberwachung können unterwegs „auf Streife“ abrufen, ob und für wie lange ein Parkschein per Handy gelöst wurde.

Viele Städte setzen mittlerweile auf diesen digitalen Parkscheinservice. In Olpe ist ein solches System des Anbieters „Paybyphone“ bereits seit einigen Jahren erfolgreich im Einsatz. Lennestadt setzt auf den Anbieter EasyPark GmbH, der die Dienstleistung in mehr als 2000 europäischen Städten anbietet. Die Stadtverwaltung hatte mit zwei weiteren Anbietern Kontakt aufgenommen, sich aber dann frühzeitig für die anwenderfreundliche EasyPark-App entschieden, denn: „Das Wichtigste ist, dass die App leicht zu bedienen ist“, so Ingo Wirth, Bereichsleiter im Ordnungsamt.

Natürlich gibt es diesen digitalen Service nicht zum Nulltarif. Die EasyPark GmbH kassiert für jedes über die App gelöste Parkticket 15 Prozent des Parkpreises, exakt genauso viel, wie der Aufschlag auch in Olpe kostet. Doch während in der Kreisstadt die Parkplatznutzer diesen Aufschlag selber zahlen müssen, übernimmt dies in Lennestadt die Stadt – jedenfalls zunächst einmal.

Dabei geht die Stadtverwaltung davon aus, dass rund zehn Prozent aller Parkscheine künftig digital gelöst und bezahlt werden. „Das sind Erfahrungswerte, die uns EasyPark für das erste Jahr mitgeteilt hat“, so Ingo Wirth.

Im Jahr nimmt die Stadt durch die Parkraumbewirtschaftung in Altenhundem rund 80.000 Euro ein. Das würde bedeuten, dass über die App 8000 Euro bezahlt werden und die Stadt 15 Prozent davon, also 1200 Euro, an den Dienstleister „EasyPark“ überweisen muss. Oder anders gesagt: Die weitere Attraktivierung des Einzelhandels in Altenhundem durch diesen neuen Parkservice ist der Stadt 1200 Euro wert.

Vom Tisch ist übrigens das Parken in der City an Samstagen komplett gebührenfrei zu machen. Dies würde laut Stadt dazu führen, dass Dauerparker die Parkplätze blockierten und neben den Gebührenverlusten 6.000 Euro an zusätzlichen Kosten für die Umrüstung der Automaten anfielen.

