Lennestadt: Heimatpreis 2020 an Verein für Bergbaudenkmäler

Bürgermeister Tobias Puspas überreicht den ersten Heimatpreis und einen Scheck über 3000 Euro am Siciliaschacht an Gottfried Spies und Willi Wolter vom Förderverein Bergbaudenkmäler Lennestadt.

Lennestadt. Eigentlich hätte die Stadt 12 Heimatpreise vergeben können, alle eingereichten Projekte waren preiswürdig. Doch nur drei konnten gewinnen.

Die Gewinner des Heimatpreises 2020 der Stadt Lennestadt stehen fest. Der Förderverein Baudenkmäler Lennestadt, die OT Grevenbrück/Kulturkartell Lennestadt e. V. und die kfd St. Jakobus d.Ä. Elspe wurden am Mittwochabend in der Sitzung des Stadtrates geehrt und können sich über ein finanzielles Zubrot freuen.

Angepasst an die besonderen Zeiten wurden die Gewinner nicht persönlich in der Sitzung ausgezeichnet. Bürgermeister Tobias Puspas hatte im Vorfeld alle Preisträger in ihren Orten aufgesucht – also dort, wo diese ihr Ehrenamt ausüben. Die Ratsmitglieder konnten die Preis- und Scheckübergabe in einem Video verfolgen.

Einmaliges Kulturdenkmal Siciliaschacht

Der erste Preis, dotiert mit 3.000 Euro, geht an den Förderverein Baudenkmäler Lennestadt e.V. Der Meggener Verein repräsentiert mit dem Kulturdenkmal, dem Siciliaschacht, sichtbar die gesamte Stadt Lennestadt. Stellvertretend nahmen die Vorstandsmitglieder Gottfried Spies und Willi Wolter den Preis entgegen. „Damit haben wir nicht gerechnet, wir können das Geld gut gebrauchen“, so Spies. In Kürze würden die Anschaffung eines Elektromotors für den Förderturm und Spritzbeton-Arbeiten im Museumsstollen anstehen, so Spies.

Motor der Jugendarbeit

Der zweite Preis wurde an die OT Grevenbrück / Kulturkartell Lennestadt e.V. verliehen. Der Verein leistet seit Jahren gute Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die jungen Leute identifizieren sich mit ihrer Heimat, der Verein trägt zur Reduzierung der Landflucht bei. Der zweite Platz ist mit einem Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro dotiert. Der Bürgermeister überreichte den Preis an Thorsten Hüttmann und David Henkel. Auch in Grevenbrück ist die Zuwendung herzlich willkommen. Hüttmann: „Wir wollen auch weiterhin attraktive Angebote für Jugendliche machen, da hilft uns das Geld sehr.“

Pilgerweg mit Tiefgang

Zur Verleihung des dritten Preises ging die Reise nach Elspe. Durch die Neuschaffung des „Klara-von-Assisi-Pilgerweges“ ist durch die kfd St. Jakobus d.Ä. Elspe ein Alleinstellungsmerkmal entstanden, das auch hervorragend in das Projekt der „spirituellen Orte“ passt. Honoriert ist dieser 3. Platz mit 500 Euro. Birgit Halbe und Barbara Sonntag erklärten, dass der Weg sehr gut angenommen werde. Ziel sei, den Besuchern persönliche Impulse zu geben: „Klara von Assisi hat uns viel zu sagen“, so Barbara Sonntag.

Bürgermeister Puspas freute sich über die gute Resonanz zum Heimatpreis: „12 herausragende – allesamt preiswürdige - Bewerbungen zeigen die große Vielfalt in unseren Orten, in unserem Ehrenamt. Der vor Jahren vielleicht eher negativ belegte Begriff „Heimat“ bekommt eine neue, positiv belegte Qualität.“

Somit hatte die Jury, bestehend aus denen im Rat vertretenen Fraktionen, Heimatpfleger Günther Becker und Bürgermeister Tobias Puspas die Qual der Wahl.

Mitmachen beim Heimatpreis 2021

Moderiert wurde die Preisvergabe von Martin Steinberg, Bereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit, Kultur: „Nehmen wir diese guten Beispiele, um für den Heimatpreis 2021 Werbung zu machen. Motivieren Sie Ihre Orte. Das Preisgeld kann sich sehen lassen und wird gut für unsere heimischen Projekte eingesetzt.“

Einsendeschluss beim Bürgermeister der Stadt Lennestadt ist der 31.10. diesen Jahres:

Die Bewerber 2020:

Folgende Initiativen/Vereine hatten sich beworben:

•AK Ortsgeschichte Oedingen

•Förderverein St. Agatha Grundschule Altenhundem e.V.

•Förderverein Bergbaudenkmäler in Lennestadt e.V.

•Frau Marlies Heer – Kirchveischede

•Frauenchor Cantiamo – Grevenbrück

•Herr Ulrich Rauchheld – Bilstein

•Hubertusclub Halberbracht

•Kfd St. Jakobus d. Ä. Elspe (2 Vorschläge)

•OT / Kulturkartell Lennestadt e.V.

•Musikverein Grevenbrück e.V.

•Saalhauser Bote

Fördermittelgeber ist die nordrhein-westfälische Landesregierung. Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen: „Mit dem „Heimat-Preis“ rücken wir herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit. Es soll eine Wertschätzung für die geleistete Arbeit sein.“

