Lennestadt: Herzlicher Empfang für Pfarrer Markus Leber

Altenhundem. In der Einführungsmesse in Lennestadt bieten die Gläubigen dem neuen Pfarrer Markus Leber ihre volle Unterstützung an.

Markus Leber ist seit Sonntag nun auch offiziell neuer Pfarrer und Pastoralverbundsleiter des Pastoralen Raums Lennestadt. Der Geistliche und Vikar Jai (Jairaj Kidangan Mani) wurden am Sonntag in der voll besetzten St. Agatha-Kirche willkommen geheißen. Dechant Andreas Neuser (Attendorn) verlas die Ernennungsurkunde für Markus Leber: „Im Namen unseres Erzbischofs vertraue ich Dir die Gemeinden des Pastoralen Raumes Lennestadt an“, sagte der Dechant. Nach dem Versprechen des neuen Pfarrers, den Gemeinden mit seiner Kraft und seinen Fähigkeiten zu dienen, sagte er zu den vielen Gottesdienstbesuchern: „Die volle Kirche tut uns auch mal gut.“ An erster Stelle hieß Leber seine Eltern willkommen, aber auch die vielen Mitbrüder im priesterlichen Amt sowie Bürgermeister Tobias Puspas. Auch aus dem Kirchspiel Drolshagen, wo die beiden Seelsorger vorher tätig waren, hatten sich etliche Gläubige auf den Weg nach Altenhundem gemacht, an deren Spitze Bürgermeister Uli Berghof. Zahlreich waren die „Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem“ erschienen, die durch den Mittelgang mit in die Kirche einzogen. Markus Leber ist Mitglied dieses päpstlichen Ordens.

In seiner ausführlichen Predigt „durchleuchtete“ Kreisdechant Christoph Bersch (Gummersbach) das neuerschienene Buch und Spiegel Bestseller „Die Täuschung“ von Norbert Lüdecke. Die musikalischen Beiträge sorgten für einen besonders festlichen Rahmen. So war eigens der Kölner Kantor Konstantin Paganetti gekommen, der mit seiner Bariton-Stimme Stücke von Bach und Rheinberger zum Besten gab. Unter dem Dirigat von Harald Jüngst beteiligten sich auch die beiden Kirchenchöre „St. Bartholomäus“ Meggen und „St. Agatha“ Altenhundem und interpretieren zusammen mit einem Blechbläser-Ensemble Stücke aus der Turmbläser-Messe von Fridolin Limbacher.

Keine leichte Aufgabe

„Pfarrer Leber und Vikar Jai haben eine nicht ganz einfache Aufgabe übernommen“, sagte Bürgermeister Tobias Puspas in seinem Grußwort. „In den heutigen Zeiten ist es ein hartes Geschäft, für die Kirche zu arbeiten. Seien Sie weise, kraftvoll und kreativ.“ Edeltraut Wichtmann (Pfarrgemeinderat Grevenbrück) sprach für die Gremien im Pastoralen Raum. Sie wünschte sich, dass das pastorale Konzept jetzt weiter mit Leben gefüllt werde. Wichtmann: „Wir sind gespannt, wie es weiter geht. Wir sind bereit, Sie zu unterstützen.“

Pfarrer Leber und Vikar Jai hatten sich bereits in den Einzelgemeinden umgesehen. Edeltraud Wichtmann bat deshalb: „Fahren Sie immer mal wieder über die Dörfer.“ Für die hauptamtlichen Mitarbeiter sagte Gemeindereferentin Helga Grewe: „Wir stehen Ihnen in Freud und Leid zur Seite.“ Auch Heribert Werthmann (geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstands Altenhundem) begrüßte die neuen Geistlichen herzlich und stellte fest, dass der neue Pfarrer einen guten Draht nach oben haben müsse, da es am Sonntagnachmittag draußen trocken blieb. „Gesundheit und Gottes Segen für Ihr Tun“, wünschte der evangelische Pfarrer Dr. Jörg Ettemeyer. Als letzter Redner warb der in Indien geborene Geistliche Vikar Jai für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und versprach: „Wir enttäuschen Euch nicht.“ Nach Zweieinviertel Stunden waren die Feierlichkeiten in der Kirche beendet und vor dem Gotteshaus trafen sich viele Gläubige zu einem Plausch bei Glühwein und kalten Getränken.

