Lennestadt: Hohe Bracht an Osterfeiertagen wieder geöffnet

Lennestadt/Kreis Olpe. Zum ersten Mal seit Beginn der Straßenbauarbeiten öffnet die Hohe Bracht über die Osterfeiertage wieder. Hier sind die genauen Öffnungstage.

Die Gastronomie im Aussichtsturm „Hohe Bracht“ öffnet am Oster-Wochenende wieder seine Pforten, das teilt der Kreis Olpe mit. Seit einem Monat hat das Restaurant geschlossen, weil die einzige Zufahrt zu dem Aussichtsturm derzeit erneuert wird (wir berichteten mehrfach).

Die Kreisstraße 20, von der L 715 (Bilstein-Altenhundem) zur Hohen Bracht erhält auf einer Länge von 2.700 Metern neue Asphaltschichten. Außerdem werden die Bord- und Entwässerungseinrichtungen erneuert, Bankette neu angelegt sowie neue Schutzeinrichtungen installiert. Die Bauarbeiten laufen wie geplant, so dass nach jetzigem Erkenntnisstand am Samstag, 27. Mai, mit dem Abschluss der Maßnahme gerechnet werden kann. Mit dem beauftragten Bauunternehmen, die Firma Straßen- und Tiefbau GmbH aus Kirchhundem, vereinbarten die Kreiswerke Olpe, dass die Hohe Bracht an Wochenenden und Feiertagen trotz der Baustelle mit Fahrzeugen erreicht werden kann.

In dem Wahrzeichen des Kreises Olpe nimmt die Gastronomie am Karfreitag, 7. April, erstmals seit Beginn der Bauarbeiten wieder ihren Betrieb auf und ist bis einschließlich Ostermontag, 10. April, geöffnet. Bis zum Ende der Maßnahme wird das Restaurant/Café auch an folgenden Tagen öffnen: jeden Samstag und Sonntag (Ausnahme: 22. und 23. April sowie 6. und 7. Mai), am Montag, 1. Mai-Feiertag und vom 18. Mai (Christi Himmelfahrt) bis einschließlich Sonntag, 21. Mai.

Die Öffnungszeiten werden sowohl auf der Homepage www.hohebracht.com veröffentlicht.

