Lennestadt: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Schuhgeschäft

Altenhundem. Unbekannte wüten in einem Schuhgeschäft in Altenhundem und richten großen Schaden an. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag (zwischen Donnerstag, 5. November, 18.20 Uhr, und Freitag, 6. November, 8.45 Uhr) mehrere Sportschuhpaare entwendet und großen Schaden angerichtet. Die Täter hebelten in dem Gebäude in der Wigeystraße in Altenhundem ein rückwärtig gelegenes Rolltor auf und verschafften sich so Zugang zu dem Geschäft. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und beschädigten verschiedene Einrichtungsgegenstände. Der Wert der entwendeten Schuhe sowie der Sachschaden liegen jeweils im vierstelligen Eurobereich.

Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Diese sicherte ebenfalls Spuren am Tatort. Zeugen, die Hinweise geben können oder auffällige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

