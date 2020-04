Lennestadt: Hund schaltet Herd an und verursacht Zimmerbrand

Meggen. Ein Hund roch das Essen auf dem Herd, dreht irgendwie die Herdplatte an oder heißer und das Unheil nimmt seinen Lauf, vermutet die Polizei.

Der Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der „Walzwerkstraße“ in Meggen (wir berichteten) wurde vermutlich durch einen Hund ausgelöst, so die Polizei. Ursache war vermutlich ein eingeschalteter oder angelassener Herd, der das Essen auf dem Herd entzündete. Der Rauch zog in eine darüber liegende Wohnung, wodurch Zeugen das Feuer bemerkten.

„Da zum Zeitpunkt der Brandentstehung nur der Hund des Mieters in der Wohnung war, wird davon ausgegangen, dass dieser den Herd versehentlich anschaltete“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Wohnung wurde durch den Brand stark verrußt und ist unbewohnbar. Es entstand ein hoher Sachschaden am Gebäude. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.