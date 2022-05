Lennestadt: Jugendhof Pallotti bis 2024 ausgebucht

Lennestadt. Bis zu 15.000 Übernachtungen zählt der Jugendhof Pallotti in Altenhundem jedes Jahr. Warum die Einrichtung so beliebt ist, hat Gründe.

Die drei Mädels des DRK-Kreisverbands Unna haben es sich auf der Sauerlandliege vor dem Eingang des Jugendhofs Pallotti in Altenhundem bequem gemacht und genießen die Morgensonne. „Das ist schon ganz ok hier“, sagen sie und nicken unisono. Übersetzt aus der Jugendsprache ist dies ein dickes Lob. Die Beurteilung des Kirchensteuerrats des Erzbistums Paderborn, der den Jugendhof in der letzten Woche besuchte, fällt konkreter aus. „Alle waren sehr angetan von der Symbiose Jugendhof, ehemaliges Kloster und Gymnasium an einem Ort.“ Im Jugendhof werde sehr erfolgreich fortgeführt, was in Olpe begonnen hatte. „Das hat alle beeindruckt“, so Georg Kaiser aus Kirchhundem, der als gewählter Vertreter der Kirchengemeinden in Südwestfalen dem 25-köpfigen Kirchensteuerrat angehört. Das höchste Finanzgremium der Erzdiözese Paderborn besucht einmal im Jahr eine Einrichtung, die von der Erzdiözese mitfinanziert wurde. Diesmal den Jugendhof, der in diesen Tagen vor vier Jahren nach dem Umzug aus dem Olper Pallottihaus offiziell eingeweiht.

Mehr als 2,5 Millionen Euro ließ sich Paderborn damals den Umbau der Klosterräume in eine moderne Bildungseinrichtung kosten. Gut angelegtes Geld, wie die Belegungszahlen zeigen.

In den 26 Zimmern mit insgesamt 88 Betten übernachten pro Jahr zwischen 5000 und 6000 Gäste. Zwischen 13.000 und 15.000 Übernachtungen werden im Durchschnitt jährlich gezählt. „Das Haus wird sehr gut angenommen, in den Wochenbelegungen sind wir schon bis Sommer 2024 ausgebucht. 80 Prozent sind Stammgäste, die immer wieder kommen“, freut sich Geschäftsführer Georg Hunold.

Der Kirchensteuerrat des Erzbistums Paderborn konnte sich bei seinem Besuch des Jugendhofes Pallotti in Lennestadt über die erfolgreiche und durch Kirchensteuergelder unterstützte Arbeit der Kirche vor Ort vergewissern. Foto: Erzbistum Paderborn

Dazu gehören Schulen aus dem Bistum, aber auch aus dem Rheinland, die die Einrichtung für Besinnungs- und Orientierungstage buchen. Ebenso zählen Kinder- und Jugendgruppen aus Kirchengemeinden zu den regelmäßigen Besuchern. Außerdem gibt es zugeschnittene Angebote für Familien sowie Freizeiten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den Schulferien. Getragen wird die Jugendbildungsstätte weiterhin von der katholischen Ordensgemeinschaft der Pallottiner.

Die Gäste werden vor Ort von insgesamt zwölf Mitarbeitenden begleitet und betreut, darunter von sozialpädagogisch und theologisch geschultem Personal.

Die Pandemie habe den Betrieb hier und da eingeschränkt, „aber seit Ostern sind wir wieder im Vollbetrieb“, so Hunold. Selbstverständlich sei dies alles nicht, denn nicht wenige Bildungseinrichtungen haben die Coronazeit nicht überlebt. Positiv ist, dass sich die Zielgruppen des Jugendhofs mit denen der Jugendherbergen nach Ansicht Hunolds nur wenig überschneiden und man sich so gegenseitig keine Gäste wegnehme.

