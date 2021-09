Lennestadt: Kinder überführen polizeibekannten Dieb

Altenhundem. Mehrere Jungen, 11 und 12 Jahre alt, beobachteten einen Taschendieb in Altenhundem. Sie nahmen die Verfolgung auf und riefen die Polizei.

Dank der Hilfe mehrerer Kinder konnte die Polizei am Freitagabend einen 26-jährigen Tatverdächtigen in Altenhundem überführen, der zuvor eine Handtasche einer Frau gestohlen hatte.

+++ Lesen Sie auch: Elspe: Johannes Oerding geht trotz Corona ins Publikum +++

Wie die Polizei am Montag berichtet, hatten die Jungen im Alter von 11 und 12 Jahren beobachtet, wie der Mann am Freitag gegen 18 Uhr die Handtasche einer Frau entwendete, die im Außenbereich eines Cafés saß. Nachdem sie per Smartphone die Polizei verständigten hatten, nahmen sie in sicherer Entfernung die Verfolgung auf und konnten einem Streifenwagenteam der Polizei den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort des 26-jährigen Tatverdächtigen geben. Dieser wurde schließlich von zwei Männern, die namentlich nicht bekannt sind, festgehalten.

Die Polizei freute sich über das engagierte Verhalten, die Geschädigte erhielt ihre Tasche zurück. Gegen den 26-jährigen polizeibekannten Tatverdächtigen wurde eine Anzeige wegen Diebstahls geschrieben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe